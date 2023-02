D'Àger a Lleida, a 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta'

En aquesta nova etapa els esperen noves emocions. La ruta comença a Àger on l'ambientòloga Marta Josa i el fotògraf i càmera Juan Sisto volaran en parapent, com si fossin ocells. No serà un vol del tot plàcid, la Marta Josa haurà de superar la seva por a les altures i també patiran un aterratge d'emergència.

Els nostres aventurers segueixen la ruta a peu, però la calor serà més protagonista del que s'imaginaven. Sort que quan passen per la Cova Gran de Santa Linya i arriben al Monestir de les Avellanes, on fan nit, la ruta agafa noves dimensions i per unes hores deixen de caminar sota el sol. L'endemà, els espera una ruta en bicicletes elèctriques. Una nova manera d'avançar quilòmetres i fer camí cap al Delta, malgrat que tampoc serà tan fàcil i divertit com s'imaginen.

A més, l'Álvaro Sanz canvia els plans i decideix passar la darrera nit de l'etapa a casa d'uns amics, a Alpicat.