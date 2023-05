Peñistas de Madrid y Osasuna ya tienen todo preparado para vivir la final de la Copa del Rey en Sevilla este sábado. Los más afortunados tienen entradas para acudir al partido. Los que no puedan verlo in situ, también tienen preparado su plan para no perderse nada de este partido en el que que está un título en juego.

Final de la Copa del Rey, Real Madrid - Osasuna en directo, sábado a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play