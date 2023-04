Els millors moments de la 67a gala dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia

El Teatre Lliure es va omplir de talent i de roses per gaudir dels Premis Sant Jordi. La sala, dempeus, va gaudir de la presència dels premis d'Honor Susan Sarandon i Omar Sy. Sarandon va dedicar al seu amic Harry Belafonte, mort el mateix dia. El jurat va reconèixer la pel·lícula 'Cinco Lobitos' i 'As Bestas' va rebre dos guardons. Anna Castillo es va emocionar al rebre el seu premi a millor actriu per 'Girasoles Silvestres' i José Luis Garci va agraïr el premi a tots aquells que l'han acompanyat en la seva trajectòria. Els oients de Ràdio 4 van enviar la rosa de Sant Jordi a la millor pel·licula a 'Alcarràs' de Carla Simón. Les actuacions van marcar una gala plena d'artistes. Luz Casal, Vicco o Blanca Paloma van ser les encarregades de posar la música a la nit. Una gala que va acabar amb el públic ballant 'Nochentera' de Vicco.