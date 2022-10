No estaba previsto que Carmen Linares y María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes, hablaran al recoger su galardón, y no lo han hecho, pero han dado la sorpresa a todos. La cantaora se ha arrancado a cantar con versos de Juan Ramón Jiménez y María Pagés no ha podido resistirse, se ha colocado el mantón y se ha lanzado a bailar.