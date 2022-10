Miki Núñez desvela los detalles de "Dime que no duele"

Miki Núñez regresa con "Dime que no duele", uno de los temas más personales de su carrera. El momento de su lanzamiento coincidió con un momento complicado a nivel personal, por lo que el mensaje trascendió barreras que el propio artista ni siquiera llegó a plantearse durante su composición: "Para mí es muy importante componer canciones que me ponen triste". No te pierdas su entrevista.