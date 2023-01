Plano General - Silvia Marsó

La actriz de cine, teatro y televisión Silvia Marsó acude a 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro, para hablar de sus actuales trabajos: la obra de teatro 'La Florida', un thriller ambientado en la costa mediterránea española que se representa en el Teatro Español de El Matadero de Madrid, y el espectáculo musical 'Blues and roots', con el que sale de gira por España.



La actriz, que triunfó siendo muy joven como azafata del emblemático concurso 'Un, dos, tres', reaparece en RTVE en una entrevista íntima en la que comenta su trayectoria, diversos episodios de su vida y la actualidad.



Silvia Marsó habla de la guerra de Ucrania, del procés, de política y del cambio climático. Afirma que “el ecologismo es la única alternativa, el hambre es una injusticia, el terrorismo es inadmisible y el separatismo ilegal trae consecuencias". La actriz accedió a realizar esta entrevista sobre el escenario en el que representa su última obra de teatro, y canta para los espectadores de 'Plano General' uno de sus números musicales más celebrados.



"A todos nos ha alcanzado la crisis, pero en mi vida cotidiana no soy malgastadora ni consumista", confiesa en una entrevista en la que reconoce "no ser seductora ni estar enamorada".



Silvia Marsó, cuyo nombre verdadero es Silvia Cartaña Ortega, se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico de los invitados, en la que ha elegido a la actriz y amiga Carmen Conesa), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).