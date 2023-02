Pepe Rodríguez - Plano General

Yo soy feliz haciendo felices a los demás porque doy placer quitando el hambre", afirma Pepe Rodríguez en PLANO GENERAL. "Pido a los políticos que legislen para todos y no para cuatro, les pido que no me vendan aquello que luego no cumplen", sentencia el cocinero de "Master Chef". "Me siento un aprendiz de la cocina", explica Pepe Rodríguez, en cuya semblanza participa el consagrado cocinero Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin. #PGPepeRodríguez