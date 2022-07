Pedro Ruiz, polifacético artista y escritor, y una de las grandes estrellas de la televisión y del mundo del espectáculo de las últimas décadas, muestra su lado más íntimo y sincero en ‘Plano General’, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro.



Pedro Ruiz afirma que "la concordia es la piedra filosofal de la convivencia" y define el comunismo con esta frase: "Todos iguales, pero igual de jodidos". El humorista, actor y escritor no elude ninguna pregunta, confiesa que su pieza preferida de la música es ‘En forma’, de Glenn Miller, y habla de su amistad con Camilo José Cela, Lola Flores, Maradona y otras personalidades de la vida pública. Dice que era fácil imitar a Felipe González, aunque le resulta imposible imitar a Pedro Sánchez.



"Dios y la Patria, si eludimos la bondad y el amor a la gente, al final terminan siendo droga dura", dice el artista y escritor, que destaca como las tres grandes cosas de la vida "los afectos, la integridad y la naturaleza si entendemos que la salud es una necesidad y no un lujo".



"La vida hay que verla como una oportunidad, aunque a veces es una putada", añade Pedro Ruiz, que se somete a todas las secciones del programa: La semblanza, dedicada al aspecto biográfico de los invitados en el que participa el humorista y actor Eloy Arenas; Sala de prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad; En un rincón del alma, relativa al aspecto humano de los entrevistados; Primer plano, en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio; y El Muro, en la que el entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad. #PGPedroRuiz tiene una dedicatoria muy especial en su sección final: "Gracias a todo lo que no pudo ser por lo bello que fue mientras lo intenté. Así seguiré".



La sorpresa final en esta edición se resume en la siguiente frase: "Pedro Ruiz se moja", aunque el giro y significado nada tienen que ver con los contenidos atrevidos, locuaces, inteligentes y talentosos del artista.