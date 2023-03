Plano general - Ortega Cano

El ex matador de toros Ortega Cano es el invitado de este viernes en ‘Plano General’, dirigido y presentado por Jenaro Castro. El diestro que toreó más de 1.200 corridas, apodado "el Frank Sinatra de la tauromaquia" por haber toreado en Las Vegas, afirma que para él, "Rocío Jurado sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos -dice- hablo con ella y le pido que me ayude".



A punto de comenzar la Feria de San Isidro de Madrid, Ortega Cano define a Morante de la Puebla como el mejor torero actual y afirma que quien no tiene "cornadas es porque se arrima poco". El diestro agradece a su exmujer Ana María Aldón haber estado a su lado cuando fue encarcelado por un atropello mortal y explica que, aunque se le ha acusado de no darle "suficiente cariño, eso no es verdad".



Tras haber recibido varias veces la extremaunción, Ortega Cano confiesa que se morirá torero y destaca su papel como padre y marido. El maestro del toreo confiesa que su "sueño sin realizar es que haya paz en el mundo" y pide a los antitaurinos que “también estén pendientes de aquellos que andan necesitados". Ortega Cano expresa la devoción por su madre Juana, no se considera machista y dice admirar "que una mujer sea capaz de traer hijos al mundo".