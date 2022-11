Plano General - Nieves Álvarez

Nieves Álvarez, modelo y presentadora, es la invitada de este viernes en ‘Plano General’. Álvarez habla con sinceridad de sus problemas con la anorexia y condena tanto la guerra de Ucrania como las vejaciones y ataques mortales a las mujeres en Irán. En este sentido lamenta que "la humanidad no haya aprendido de los errores de la Historia".

Nieves Álvarez destaca a sus hijos como faro en la vida, habla con naturalidad de su divorcio y afirma que en televisión le hubiera gustado hacer información y no sólo programas de moda y de música. La modelo reconoce que su gran frustración es "no saber cantar" y elige como libro preferido ‘Las memorias de Adriano’. De igual modo, no tiene reparo en calificar el trabajo de sus compañeras de pasarela desde Linda Evangelista, para ella la mejor, a Naomi Campbell, Bella Hadid, Kate Moss o Claudia Schiffer. Y también se muestra orgullosa de su mayor sueño cumplido: desfilar para Yves Saint Laurent, Armani o Hermès. Sobre su éxito y experiencia afirma que "la suerte existe, pero hay que trabajarla".

Nieves Álvarez se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados, en la que participa Juan Avellaneda, diseñador y amigo), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).