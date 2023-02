Plano General - El Langui

El Langui hace un alegato por la vida en 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro, y asegura que entregaría la suya por su familia. El cantante mantiene que "la mujer de su vida es su madre" porque ella le enseñó a ser "de pico y pala". Para el actor lo más difícil no son las barreras físicas derivadas de su incapacidad, de la lesión cerebral que le impide andar y le genera espasticidad. Para él lo más duro siempre ha sido "combatir los prejuicios sociales". Por eso intenta "sentirse útil en el corro sin ser un vende humos". Su lema es: "A mí no me digas que no se puede".



El rapero ama a su barrio madrileño del alma "Pan Bendito" que define como "un barrio con mucha miga" y describe con la siguiente frase la película de su vida: "Sin escaleras era mi escuela". Durante la entrevista, El Langui hace una exhibición de humanidad y fortaleza, improvisa un rap para los espectadores del programa que refleja sus principios y valores y confiesa que su película favorita es 'Mi pie izquierdo', que narra la vida de un joven con parálisis cerebral por la que Daniel Day-Lewis recibió el óscar al mejor actor. El rapero, actor y activista social también recibió un Goya en 2009 por su participación en 'El truco del manco'.



Juan Manuel Montilla Macarrón, El Langui, se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados en la que habla el periodista y amigo Toni Garrido), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).