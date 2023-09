El presidente de la Liga de Fútbol Profesional descarta presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, según explica en 'Plano General'. Javier Tebas habla abiertamente de "corrupción deportiva, que no se consuma con la compra o el resultado conseguido, sino con la mera intención de influir, lo cual es un delito". Reconoce "no ser políticamente correcto" y denuncia que "vivimos en una democracia tacticista que provoca el despiste del ciudadano español respecto al sistema".

En el programa que dirige y presenta Jenaro Castro, Tebas reconoce el éxito de Florentino Pérez en el Real Madrid, pero considera que su actuación en la asamblea de la LFP es a veces "mesiánica". Respecto al FC Barcelona, cree que "el independentismo le perjudica deportivamente porque le resta transversalidad ante aficionados españoles y de todo el mundo, que se sienten huérfanos". A su juicio, "el fútbol femenino no tiene un problema de género ni es igual que el masculino en cuanto comparamos su volumen de negocio". Asimismo, señala que "el fútbol vertebra España, además de representar el 1,4 % del PIB".

Javier Tebas se somete a todas las secciones de ‘Plano General’: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados, en la que participa el periodista deportivo Oscar Campillo); Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad); En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados); Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio), y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).