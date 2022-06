Javier Solana recibe a ‘Plano General’ en la sala del siglo XIX de la pinacoteca, y muestra su admiración por Goya y los fusilamientos del 2 de mayo. Solana confiesa ser daltónico, aspira a que le dejen morir cuando él lo pida y se arrepiente de haber sacrificado tiempo con su familia durante su exigente y larga trayectoria política. Su canción preferida es ‘Suzanne’ de Leonard Cohen, porque fue la música que le acompañó en su luna de miel. Y su mayor defecto confiesa que es "ser mandón".

Como político se muestra orgulloso de su etapa como ministro de Felipe González, como secretario de la OTAN y como Alto Representante de la UE. Solana pide "racionalidad frente al populismo y sentido común ante la demagogia". Del mismo modo aconseja que para hacer buena diplomacia hay que "tratar de no meterle el dedo en el ojo al contrario" y dice no sentirse desconcertado tras el viraje de España sobre el Sáhara pese a sus consecuencias en las relaciones con Marruecos y Argelia.

Javier Solana hace balance de su vida a sus 80 años y se emociona al hablar de lo mal que lo pasó con el covid, al explicar la donación de un riñón a su hijo y al dejarnos su frase: "Me alimenta más la ilusión de vivir que la vida misma". También subraya que no le importa cómo le recuerden dentro de 100 años.

Solana se somete a las secciones del programa: en La semblanza, dedicaba al aspecto biográfico de los invitados, participa Ángeles González Sinde, presidenta del Patronato del Museo Reina Sofia y exministra de cultura. Las secciones se completan con Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad.