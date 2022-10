Espido Freire, la escritora más joven en ganar el Premio Planeta con sólo 25 años, es la invitada de 'Plano General'.



Espido Freire se muestra alarmada por la Guerra en Ucrania y describe así la batalla entre Putin y Zelenski: "Cuando estamos personificando el bien y el mal, la tiranía y el heroísmo en una persona o en otra, en realidad -dice- sólo estamos viendo máscaras de otros poderes, pero desde luego no creo que nadie pueda negar que Putin es un dictador".



Freire describe su caligrafía literaria como ''etérea'' y su literatura como ''contundente''. Y sobre sí misma no duda en definirse como ''contradictoria''. También habla de sus trastornos alimenticios en el pasado, de su fascinación por la moda, y de su músico preferido: Leonard Cohen.



Considera el "perdón" como necesario, aunque en cuestiones de terrorismo no es partidaria del "olvido". Y sobre el mal de los populismos advierte que "lo que se vende es más importante que lo que ocurre" de verdad.



La escritora se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados en la que participan la editora literaria Ana Gavin, y el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).