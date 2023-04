Plano General - Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada dice en 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro, que su "moda es de colores y feliz", afirma que "la belleza es subjetiva" y considera que "el gran pecado de este tiempo es el sobreconsumo". También confiesa que "no me esperaba estar tan contenta, tan feliz y tan enamorada a estas alturas", después de su separación del periodista Pedro J. Ramírez, con quien no tiene trato.



La modista se reconoce "monárquica" y entiende que la Constitución "hay que cambiarla". Cuenta anécdotas con Felipe VI y Juan Carlos I, al tiempo que revela "que no me pone nada hacerles trajes a Sánchez y Feijóo". Le gustan la música de Alaska, la película 'Cabaret' y "los señores con corbata". Sobre su disputa pública con Carmen Lomana, entiende que se debe a que en su libro de memorias 'Ágatha Ruiz de la Prada. Mi historia le ha molestado la palabra "hortera".



Ágatha Ruiz de la Prada afirma que su mejor creación "son sus hijos" y habla de sus diseñadores preferidos y otros secretos femeninos. Por ejemplo, considera que en el bolso de una mujer "nunca debe faltar un clínex".



La diseñadora se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados en la que habla su amigo y colega Lorenzo Caprile, inventor del término "agathizarse o vestirse de colores"), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).