La Martina Klein aprèn a fer formatge amb el Francesco, un jove emprenedor que ha obert la primera formatgeria urbana reivindicant la feina del camp en plena ciutat. Amb ell va a una granja de Cardedeu a buscar llet ecològica i de quilòmetre zero.

En plena serra de Collserola, visita el cementiri més sostenible de Catalunya, el Parc de Roques Blanques. Amb l'arquitecte Enric Batlle, la Martina observa com el formigó deixa espai a la fusta i altres materials naturals biodegradables.

I si teniu cotxe a ciutat, segur que el que més us desespera es trobar lloc per aparcar. La Martina prova l'aplicació SMOU que incorpora un sistema de predicció de places lliures. La idea és reduir la contaminació que generem mentre circulem buscant lloc.

Finalment, el programa surt al carrer com cada setmana per preguntar sobre els hàbits a l’hora de comprar. Amb la col·laboració dels experts Toni Lodeiro i Josep Maria Ganyet reflexionen sobre com serà la mobilitat del futur.