Missatgeria, deixalleria i arquitectura sostenible | Planeta R

Martina Klein realitza el primer encàrrec de "Les Mercedes", un servei de missatgeria amb una flota de vehicles 100% verda. L'arquitecte Alexandre Dubor i el seu equip de l'IAAC, mostra com amb un material mil·lenari com el fang i la impressió en 3D es poden construir edificis que no generin petjada de carboni ni residus. I a Viladecans descobrim una deixalleria que ensenya a restaurar i donar una segona vida als objectes que la gent descarta sense intentar esbrinar si es poden reparar.