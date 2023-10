Què significa 'Bio,' 'Eco,' i 'Orgànic' al menjar? | Planeta R

Martina Klein i Albert Ors de l'Agència catalana de Consum detallen com verificar les certificacions per assegurar l'autenticitat de les etiquetes "bio", "eco" i "orgànic". Aquesta guia ajuda els consumidors a comprendre les diferències entre aquestes etiquetes i els estàndards que han de complir els productes per a obtenir-les. La informació inclou l'èmfasi en la sostenibilitat ambiental i el benestar animal, la prohibició de productes transgènics i la limitació de l'ús de pesticides i químics.