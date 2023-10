Cultiu hidropònic vertical, pinyols d'oliva i Jardí del silenci | Planeta R

A Planeta R descobrim que les plantes ja no es cultiven només en horitzontal. A la primera planta de cultiu hidropònic vertical d’Espanya, coneixem en què consisteix aquest mètode que no fa servir terra. A Vilassar de Mar, continuem connectats al món vegetal amb un projecte que converteix els pinyols d’oliva en objectes estètics. Descobrim el Jardí del Silenci, un espai que s’ha convertit en un pulmó d’aire fresc per al barri de Gràcia. I la rapera Miss Raisa s’enfronta als dilemes sostenibles.