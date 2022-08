Al llarg del segle XX, i sobretot a partir de mitjans dels anys cinquanta, molts pobles a Catalunya van quedar deshabitats. La Mussara i Jafra son dos d’aquest indrets. S’expliquen moltes llegendes sobre tots dos, però avui coneixerem la seva veritable història i la dels seus habitants. La Mussara està situada a prop de 1000 metres d’altitud, és un lloc amb molta boira, amb poques terres de conreu i amb molta escassetat d’aigua. Jafra en canvi va ser sempre de més fàcil accés i al segle XVII va ser capital d’una de les baronies més importants del Garraf. Tots dos espais son espais amb uns paisatges ideals per fer una escapada. Pobles perduts en el temps que ara estan en runes, però que conserven encara molt viva la memòria dels habitants que hi van viure. És el cas de la Rosa que va passar uns anys de la seva infància a Jafra, o el d’en Josep que va néixer a la Mussara tot i que no va tornar-hi fins els 18 anys.