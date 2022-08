Sub

Sub

Sub

A l’eixample barceloní hi ha un curiós temple neoclàssic envoltat de misteri. Poca gent ho sap, però va ser projectat per una singular família d’artistes, en la que va destacar Lluís Masriera, un superdotat en diverses arts. En mig de l’oblit, aquest temple atresora veritables joies per redescobrir.