Parot Así comienza el capítulo 1: "La excarcelación" No te pierdas los primeros minutos del capítulo de 'Parot' que se estrena esta noche 23 de junio en La 1 junto al segundo episodio. 00:01:55 Recomendado para mayores de 16 años

Así comienza el capítulo 1: "La excarcelación" Recomendado para mayores de 16 años Sinopsis Andrea es psicóloga y trata la ansiedad que sufre Roberto Plaza, un preso que lleva 20 años en la cárcel por la violación y asesinato de una joven. Tras la anulación de la doctrina judicial “Parot”, decenas de presos son puestos en libertad, él entre ellos. En cambio, él no cree que merezca salir. Así es como arranca este primer episodio que no dejará indiferente a nadie. Ficha técnica Géneros Series Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]