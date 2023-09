Pedro Rollán: "Ni la autodetermnación ni la amnistía tienen cabida en la Constitución"

P: Sin embargo, en Moncloa apuntan a que habría margen dentro de la Constitución. ¿Usted lo descarta?

R: Esa es la valoración que hace Moncloa. El principio de la Constitución creo que no lo contempla. Ni en el espíritu, ni en las formas. De reconocer esas exigencias del Señor Puigdemont, un prófugo de la justicia, lo que se estaría es dando por hecho que nuestra nación, una nación que tiene cinco siglos a sus espaldas, no es un Estado de derecho y en donde no existen las necesarias y oportunas garantías procesales, sería una enmienda a la totalidad a estas cuatro décadas de prosperidad. Y francamente, en mi humilde opinión, -y son muchísimos los constitucionalistas que así lo refrendan - no tienen cabida en la Constitución ni la autodeterminación ni tampoco la amnistía.