Parlamento - 30/09/23

Programa especial con un resumen detallado de las tres jornadas del debate de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que finalmente no ha conseguido la confianza del Congreso. Desde el discurso del candidato, de una hora y media de duración, hasta las dos votaciones. Feijóo desgrana las lineas del gobierno que ofrece a la cámara, y critica duramente al gobierno de coalición de PSOE y Sumar y especialmente a Pedro Sánchez por las condiciones que los independentistas catalanes han puesto para negociar que este se reedite: amnistía y camino hacia un referéndum de autodeterminación. El PSOE descoloca al candidato: le da la réplica el diputado Óscar Puente, con un discurso duro que provoca protestas en la bancada popular y obliga a intervenir a la presidenta Francina Armengol para pedir orden. Sumar no cede tiempo a Podemos y habla abiertamente de amnistía. ERC y Junts intervienen en catalán en el hemiciclo y piden llegar más allá. EH Bildu y PNV combinan euskera y castellano en el hemiciclo para reiterar su no al PP. Debate de política general en el Parlament, muy influyente en este debate. El PP sale del debate satisfecho y reforzando la imagen de unidad entorno a su presidente. Las anécdotas de la semana, con dos errores en la votación. Otras investiduras de la democracia. Dos años desde la eurupción del volcán de La Palma. Y más.