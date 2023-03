Para todos La2 - 25/03/23

El edadismo es la discriminación que sufren algunas personas por la edad. Son mayores, jubilados y se sienten solos y marginados. Y muchas de estas personas aún son muy útiles para la sociedad. Casi nueve millones de personas tienen más de 65 años en España. La mayoría son mujeres y muchas se sienten solas.

Edadismo

Jubilarse es el anhelo de muchas personas que sueñan con disponer de tiempo libre para hacer lo que les apetezca. Pero también las hay que no quieren retirarse porque se sienten útiles. Otras, aunque trabajan, son discriminadas por el simple hecho de ser “seniors”. Son víctimas del edadismo. Hemos estado con algunas personas jubiladas que ocupan su tiempo libre ayudando a los demás. También con Manel Domínguez, autor de "Senior, la vida que no cesa"

El lenguaje

Entrevista a Jorge de los Santos, escritor y artista plástico, sobre el lenguaje como fuente de malentendidos y conflictos en la comunicación entre nosotros. Es difícil decir exactamente lo que uno quiere decir y del mismo modo entender lo que el otro ha querido verdaderamente decir de forma que siempre parece que no acabamos de entendernos... parece que tendría que existir un modo más eficiente de comunicarse.

Innovación

Conocemos la iniciativa del Proyecto Soar en Marruecos para empoderar a las chicas. Idea de la emprendedora social Maryam Montague. Tiene más de 20 campamentos en todo el país para ofrecer formación a las niñas y evitar así su marginación social y los matrimonios infantiles y la maternidad temprana.

Medio ambiente

Fernando Valladares, en su sección de hoy se hace la siguiente pregunta ¿de qué morimos? Una pregunta que le lleva a investigar el número de muertes en el mundo que están asociadas al cambio climático. No os perdáis las conclusiones, son realmente sorprendentes.

Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez ofrece algunos consejos para aprender a reconocer lo buenos que somos cada uno de nosotros.