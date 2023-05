Para todos La2 - 27/05/23

Naturaleza

Presentamos una iniciativa singular en plena naturaleza. Se trata de un museo de caminos al aire libre, entre Sort i la Seu d’Urgell, en el Pirineo catalán. La idea es recuperar y reivindicar los caminos tradicionales de alta montaña tan importantes, no hace tampoco tantos años, para los habitantes del mundo rural.

Filosofía

El estoicismo nos invita a encontrar la felicidad ahondando en nosotros mismos. Entrevista al filósofo y escritor Nacho Bañeras, autor de “Caminos hacia la actitud estoica” que asegura que es la mejor actitud para lograr una vida serena.

Emprendedores sociales

Conexsus es una iniciativa para promover y apoyar las economías sostenibles en la Amazonia. Forman a los agricultores locales, les ofrecen créditos y trabajan para aumentar el valor de los productos de la Amazonia en los mercados internacionales.

Medio ambiente

Economía y ecología están íntimamente relacionadas. Fernando Valladares en su sección de hoy nos habla de ese estrecho vínculo y de la necesidad de encontrar otros índices diferentes al PIB para hacer nuestro modelo económico más sostenible.

Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez ofrece seis consejos para disfrutar del tiempo en pareja. Desde no sacar a diario todo lo que no funciona a hacer planes divertidos sin pensar que tu pareja es el rival.