Para todos La 2 - 26/11/22

Música

El refrán “nadie es profeta en su tierra” se aplica a aquellas personas que obtienen buena reputación o fama fuera de su lugar de origen. En España podemos encontrar ejemplos en todo tipo de disciplinas y hoy nos centraremos en una, la música. Y es que la cantante española Mar Fayos, ha sido escogida por la compañía Circ du Soleil como una de sus voces estrella para el espectáculo Alegría que actualmente se representa en Asia. En cambio, aquí es una desconocida para el gran público. Es un ejemplo de la dificultad de abrirse camino en el mundo artístico



El trauma

Los traumas postraumáticos sobre todo en niños y adolescentes. Hace pocas semanas se celebraron en Huelva unas Jornadas sobre Justicia, Familia y Trauma. En ellas se trataron entre otras cuestiones cómo abordar situaciones de trauma en sectores de la población más vulnerables, incluidos menores de edad. Entrevista a Cristina Cortés, psicóloga y vicepresidenta de la Asociación EMDR en España.



Innovación

Respond Crisis Translation es un colectivo internacional de más de 2.500 traductores que ayudan a personas migrantes que no dominan el idioma del país que les acoge para hacer trámites legales o de asilo. Dominan 105 idiomas y su objetivo es que la lengua no sea una barrera para la integración



Solidaridad

El nombre ya lo dice todo. La Fundación Pan y Peces ha buscado la forma de que las personas más desfavorecidas no echen de menos el alimento en sus mesas. Comenzaron a funcionar en 2011, y desde entonces han ayudado a cientos de familias, que periódicamente visitan sus instalaciones para abastecerse de lo más básico en el día a día.



Filosofía

El profesor de filosofía Carlos Javier González Serrano reflexiona sobre la felicidad. ¿Qué nos proporciona felicidad según la historia el pensamiento? Pensar la felicidad es pensar qué y cómo queremos ser