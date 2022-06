El futuro de internet

Entrevista a Diana Orero, especialista en relaciones digitales. Cree que los nuevos analfabetos digitales no son los que no saben entrar en internet, sino los que no saben salir. Diana Orero acaba de publicar Futurista donde analiza nuestra relación con internet y las redes sociales para evitar que la tecnología nos convierta en esclavos del futuro.



Feminismo y nuevas masculinidades

Existe una nueva masculinidad que abraza al feminismo y la igualdad de género y se aleja del concepto de hombre dominante. Charlamos con Octavio Salazar, jurista y catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Córdoba. Critica aspectos como la estructura jerárquica del Estado, de los partidos políticos, de la administración o de la universidad porque están regidas por la masculinidad dominante.



Innovación

Conocemos la asociación Nossas de Brasil que ayuda a los colectivos desilusionados y decepcionados con la democracia a elevar su protesta ante las instituciones. Les ayuda a organizarse para pedir justicia. De momento ya han organizado unas veinte campañas sociales reivindicativas.



Medio ambiente

Tanta atención hemos puesto al Co2 en la lucha contra el cambio climático que nos hemos olvidado de la importancia que tiene el metano en el calentamiento global. Fernando Valladares, investigador del CSIC, pone la atención en cómo reducir las emisiones de este gas y las beneficiosas consecuencias que tendría para la salud de toda esta reducción.



Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez ofrece algunos consejos para disfrutar de las vacaciones y el tiempo libre en verano.