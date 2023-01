Para todos La2 - 21/01/23

Derechos infantiles

Los derechos infantiles están en retroceso. Todo arrancó con la crisis económica del 2008 pero en los últimos años, la emergencia climática, la pandemia del COVID y los numerosos conflictos bélicos repartidos por el mundo han agravado la situación. Es por ese motivo que seis ONG’s de infancia han llevado a cabo una alianza histórica, uniéndose en torno a un dibujo animado que las aglutina: Muchoyó

La conversación

Entrevista a la catedrática de lengua española Estrella Montolío. Con ella charlamos del arte de conversar y escribir bien. Ella dice que conversar es saber escuchar sin interrumpirse.

Agua potable

Kusini Water es una iniciativa para llevar agua potable a distintas zonas rurales africanas. Lo hacen a través de un sistema innovador con energías renovables y cáscaras de nuez de macadamia. Muchas escuelas rurales de Sudáfrica no tenían agua potable hasta que se instaló este sistema.

LGTBI

Llegar a la vejez y convertirse en dependiente supone un problema para muchos ancianos. Si además no se sienten aceptados en su entorno, la situación puede pasar de dolorosa a inaguantable. Por eso se está construyendo en Madrid la que será la primera residencia pública para personas mayores LGTBI a través de la Fundación 26 de diciembre.

Filosofía

El miedo paraliza la reflexión. El profesor de filosofía Carlos J. Gonzalez Serrano analiza qué miedos tenemos. El miedo a no estar a la altura de los cánones de belleza o productividad