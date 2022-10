Para todos La 2 - 15/10/22

Vivienda

El aumento del precio de la vivienda registrado en España en las últimas décadas ha obligado a muchas personas a vivir en alquiler, lo que ha provocado que ese mercado se haya encarecido de manera espectacular. Encontrar una vivienda asequible, sobre todo en algunas ciudades es una misión casi imposible y las consecuencias son diversas: empobrecimiento de las familias, riesgo de exclusión y para los jóvenes la imposibilidad de crear un proyecto de futuro. La ley de la vivienda que prepara el gobierno español es la gran esperanza de los que buscan techo a un precio razonable. Reportaje con la participación de varios expertos para saber cuál puede ser el futuro de la vivienda en alquiler en España.



Medio ambiente

El parque nacional de Amboseli se encuentra en el sur de Kenia y es célebre por sus manadas de elefantes y sus vistas al impresionante monte Kilimanjaro. Aquí también habitan los masai, un pueblo autóctono que vive de la agricultura y la ganadería y enfrentado a los elefantes porque matan a sus vacas, cabras o ovejas. Conocemos el proyecto de Amboseli Trust for Elephants para la convivencia entre masais y elefantes. Les pagan por cada animal muerto a cambio de que los masai no maten elefantes.



Éxito

¿Qué entendemos por éxito? ¿Qué diferencias hay entre el éxito individual y el éxito colectivo? Reflexionamos con Jorge de los Santos, escritor, pensador y artista plástico, sobre el significado de la palabra éxito. ¿Es solo cuestión de dinero o fama?



Mundo rural

Si el emprendimiento rural es básico para la economía, para el mundo rural lo es todo. En Cantabria, el Proyecto JR21 incentiva a jóvenes de entre 15 y 29 años para que pongan en marcha sus propios proyectos con ayuda de un programa de la Unión Europea, el Erasmus Plus.



Filosofía

El profesor de filosofía Carlos J. González Serrano analiza la relación entre filosofía y literatura. ¿Es la filosofía un género literario?