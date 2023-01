Para todos La2 - 14/01/23

Solidaridad contra la soledad

Uno de los problemas de nuestra sociedad, especialmente de algunas personas mayores, es la soledad no querida. Hoy les hablamos de un proyecto internacional mediante el cual grupos de voluntarios realizan paseos en triciclo para personas mayores. Hemos visitado dos grupos distintos, uno en un municipio de 20 mil habitantes y otro en una gran ciudad como Barcelona.



Ciberseguridad

El uso de aplicaciones en los móviles y en los ordenadores nos facilitan infinidad de gestiones como hacer consultas al banco, realizar pagos, contratar vuelos, reservar alojamientos y muchas otras cosas. Pero esa tecnología también tiene un lado oscuro ya que podemos ser víctimas de todo tipo de estafas si no tomamos una serie de precauciones. Con Isabel Prieto, ingeniera de telecomunicaciones de IKUSI, vamos a conocer cuáles son esas amenazas y cómo protegernos



Innovación

El aislamiento social es un riesgo en todo el mundo. Los espacios públicos para encontrarse disminuyen. En Halifax, Canadá, mucha población local se va y los migrantes que vienen no conocen a nadie y no tienen dinero para socializar. Jennifer de Coste ha creado un espacio llamado Life School House en el que las personas se reúnen para enseñarse cosas, y de paso se conocen y forman comunidades.



Medio ambiente

¿Qué ventajas tiene el vidrio como envase? ¿Por qué no se usa tanto como antes y ha sido sustituido por el plástico y otros envases? Fernando Valladares, investigador del CSIC, hace un repaso en su sección de hoy a este material desde un lugar muy especial, el MAVA, el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón.



Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez plantea las ventajas de tener buenos recuerdos. Nuestra capacidad de ser felices depende, en parte, de la relación que tenemos con nuestro pasado.

