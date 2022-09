Para todos La2 - 10/09/22

Mundo rural

Ponemos el foco en las mujeres en entornos rurales y su capacidad de innovación. La mujer en este entorno es la gran olvidada ya que sufre una doble discriminación: una por ser mujer y otra por la falta de reconocimiento y visibilidad a su labor. En la Comunidad Valenciana se ha creado el Servicio de Promoción de la Mujer Rural para visibilizar un trabajo que obtiene premios a nivel nacional: son mujeres que están revitalizando las economías de sus entornos. Hemos estado con algunas de esas mujeres. Reportaje

¿Por qué no nos rebelamos?

Con todo lo que está cayendo. Desde el entorno económico al social, político o medioambiental, nos preguntamos ¿por qué aguantamos tanto? ¿por qué no nos rebelamos? El pensador Jorge de los Santos ofrece algunas respuestas durante la entrevista que le hace Montse Elias

Innovación

Conocemos una iniciativa en la India para ayudar a personas que sufren problemas de depresión. Se trata de charlar durante horas sentados en un banco. Poder hablar abiertamente y saber escuchar. Se llama The friendships benchs. No es tratamiento médico, es una ayuda psicológica.

Medio ambiente

El investigador del CSIC, Fernando Valladares, nos habla en su sección de los millones de microorganismos que conviven con los humanos.

Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez detalla las ventajas de aprender algo nuevo. No solo beneficios de conocimiento sino también emocionales y físicos.