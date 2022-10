Para todos La2 - 08/10/22

Pensamiento crítico

La crisis económica, el aumento de las desigualdades sociales y sobretodo el impacto de la pandemia ha cambiado nuestros hábitos y a menudo nuestra forma de pensar. Quizá por todo ello aumentan las matriculaciones en las facultades de Filosofía. De la pandemia, de pensamiento crítico y de la actualidad hablamos con el filósofo de la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz.

Talla e imagen

Entrevista a Paola Espinoza Guzmán, doctora en Psicología. Su experiencia profesional en el campo de la psicología clínica y de la salud le ha permitido desarrollar una visión holística sobre el bienestar psicológico y los problemas de salud. Un bienestar psicológico que, por supuesto, incluye quererse uno mismo, estar a gusto con nuestro cuerpo. Propósito que está cobrando cada vez más actualidad por medio del término HAES (Health at every size) que podríamos traducir como salud en cualquier talla.

Innovación

Prosperity City es una iniciativa para compartir. Vemos el ejemplo de un barrio de Londres donde centenares de personas comparten cocinas, utensilios, herramientas y hasta conocimientos.

Medio ambiente

Siempre vinculamos deporte y salud, pero no es una vinculación precisa cuando entra en juego el término salud planetaria. Puede que se froten los ojos al ver las cifras del impacto que genera, por ejemplo, la Formula 1. El científico del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Valladares dedica su sección de hoy a los deportes que considera insostenibles.

Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez plantea algunas observaciones y curiosidades sobre la toma de decisiones. Desde sentirnos felices nos hace aumentar el riesgo hasta que las personas optimistas son más objetivas.