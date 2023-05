Para todos La2 - 06/05/23 - Lengua de signos

Segunda oportunidad

De la mano del Centro Taleia, en el barrio de La Plata de Valencia, conocemos qué es y cómo funciona una escuela de segunda oportunidad. Entrevistamos a sus estudiantes, maestros de taller, educadoras sociales y a las responsables.

Feminismo

Entrevista a la joven jurista y tiktoker Carla Galeote, autora del libro Hablemos de feminismos. Ella dice que no quiere ser valiente, que quiere ser feminista. Defiende que el feminismo es la única respuesta ante este mundo hostil, donde las mujeres sienten miedo, frustración e injusticia.

Innovación

Chayn es un espacio online donde las mujeres que han sido víctimas de violencia de género pueden buscar ayuda y apoyo. Es una iniciativa británica de la emprendedora social Hera Ussain. Ya ha ayudado a medio millón de mujeres.

Mundo rural

La despoblación rural también ocasiona problemas de asistencia sanitaria. Una odontóloga conquense ha encontrado la forma de seguir atendiendo a personas mayores que ya no pueden desplazarse, o no tienen quien les lleve a su dentista.

Filosofía

El profesor de filosofía Carlos Javier González Serrano analiza si el uso de pantallas ha cambiado nuestra forma de pensar el sufrimiento. Si la sobrecarga de información provoca una desensibilización y una falta de empatía hacia el sufrimiento de los demás.