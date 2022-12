Para todos La 2 - 03/12/22

Algas

¿Puede la investigación con las algas cambiar el mundo tal y como hoy lo conocemos? Para algunos científicos esto ya es una realidad, para otros es una exageración. En lo que sí coinciden entusiastas y prudentes es en que los beneficios que estos organismos ofrecen a la humanidad abarcan sectores tan importantes como la alimentación, la sanidad o el cuidado del medio ambiente. Hemos visitado el Banco Español de Algas, en Las Palmas de Gran Canaria para conocer un poco más estos organismos.

Salud mental

Entrevista al psicólogo y pedagogo Jaume Funes sobre la salud mental en adolescentes. Acaba de publicar el libro Cuando la vida nos duele. Construir la salud mental y recuperar la felicidad. Plantea una propuesta para entender con rigor la salud mental y para reclamar una atención que no deshumanice

Innovación social

Bicicletas sin edad es un proyecto ideado hace diez años por el danés Ole Kassow. Consiste en que unos voluntarios sacan a pasear en bicicleta a personas mayores que ya no pueden usarlas. Se inició en Copenhague y ya se ha extendido a multitud de ciudades de todo el mundo.

Medio ambiente

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. En el año 2020 se produjeron 108 millones de toneladas de estos productos. Y lo peor de todo es el altísimo porcentaje de esta ropa que se tira sin apenas usarla, por falta de autoestima, vanidad o exigencias de las modas. Fernando Valladares, investigador del CSIC, hace una serie de propuestas para que las tengamos en cuenta en el momento de la compra: el momento de máxima responsabilidad con el medio ambiente de todos los consumidores.

Psicología

La psicóloga Patricia Ramírez plantea las consecuencias que puede acarrear la sobreprotección de los más pequeños. Desde que no desarrollan su capacidad resolutiva a que se limita su creatividad.