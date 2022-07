Nuestro voyeur se sumerge en las aguas veraniegas para descansar en su búsqueda de palabras, pero ha querido despedirse a lo grande; entre la tinta de Ana Blandiana y su poema, "¡Qué difícil es acariciar! perteneciente al libro "Mi patria A4" editado por Pretexto, Colección La cruz del sur. Esta escritora concibe su vocación literaria como la de ser testigo de su tiempo y la literatura como una forma de resistencia moral. Es la poetisa rumana más internacional con 14 libros de poesía.

Una aventura literaria para los ávidos de nuevas experiencias.

Este poema representa para nosotras al voyeur exiliado, nuestra pluma que nos dejó y que siempre está presente en todo lo que hacemos. Por ti, Juan Megías.

Qué difícil es acariciar



¡Qué difícil es acariciar las plumas de un ángel!

Por muy cerca que esté, rehúye el roce;

Por miedo a que lo atrapes,

Da vueltas, regresa – su aleteo inaudible,

Es el único sonido que puede producir.

Ellos, los ángeles, no saben hablar,

No son adecuadas las palabras

Para su expresión,

Su mensaje mudo es la presencia.

Suelen acercarse

Para envolverte con su aura,

Pero enseguida se alejan, atemorizados por la intimidad,

Protectores, pero no familiares,

Dejan siempre una distancia por la que

Mis palabras se arrastran para alcanzarlos,

Sin saber si no son demasiado débiles para llegar a su oído.

¡El handicap de la fe!:

No saber si te están escuchando, ni si escuchas.

De todos los sentidos sólo queda el sueño táctil

De acariciar, sin asustarlo, las plumas de un ángel...



Poema: Qué difícil es acariciar

Libro: Mi patria A4

Autora: Ana Blandiana

Traducción: Viorica Patea y Antonio Colinas

Editorial: Pre-Textos. Colección La Cruz del Sur

Voz: Juan Suárez

Música: Lisi Búa

Vídeo: Ainara Pardal