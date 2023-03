Página Dos - Pierre Lemaitre y Marta Carnicero

La guerra está presente en 'Página Dos' de la mano de Pierre Lemaitre, que nos transporta a la guerra de Indochina. 'El ancho mundo' (Salamandra) es el primer volumen de una nueva tetralogía del escritor francés. "Como empecé a escribir tarde, me siento como un corredor de fondo", comenta ante su nuevo proyecto, que se centra en la historia de cuatro hermanos que dejan Líbano para vivir sus propias historias en distintas partes del mundo. "En 'El ancho mundo' he querido rendir un homenaje al folletín del siglo XIX y, por este motivo, me ha surgido una novela repleta de aventuras".

También la guerra está presente en 'Matrioskas' (Acantilado), de Marta Carnicero Hernanz, que tiene como trasfondo el conflicto de los Balcanes. Una de las protagonistas de la novela sufrió una violación durante la guerra y, en este sentido, Carnicero sostiene durante la entrevista con Óscar López que "la sistematización de la violencia es muy distinta sobre las mujeres y no se habla de lo que es: un problema de derechos humanos".

También Ignacio Martínez de Pisón sitúa 'Castillos de fuego' (Seix Barral) en la posguerra española, centrando principalmente su mirada en la difícil supervivencia de los vencidos.

Finalmente, los escritores Youssef el Maimonu y Dror Mishani explican cómo se manifiesta la novela negra lejos de Occidente.