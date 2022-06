Noticias de Melilla La Noticia de Melilla - 15/06/2022 Melilla reanuda la Operación Paso del Estrecho sin apenas cambios en el tráfico de vehículos y pasajeros en el puesto fronterizo de Beni Enzar... 00:01:14 Recomendado para todos los públicos

La Noticia de Melilla - 15/06/2022 Recomendado para todos los públicos Sinopsis Melilla reanuda la Operación Paso del Estrecho sin apenas cambios en el tráfico de vehículos y pasajeros en el puesto fronterizo de Beni Enzar desde la reapertura de la frontera. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]