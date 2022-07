El ministerio de Transportes reconoce que las incidencias del Alvia han generado frustración, pero se compromete a trabajar para que no se repitan. Las medidas adoptadas parece que funcionan y se van a mantener. Además, no habrá reajuste de horarios y se bonificará la mitad del billete si los retrasos superan el cuarto de hora. La Junta apunta a que les están haciendo caso, pero no baja la guardia. Para recuperar la confianza, dice, es necesario ganársela.

Fallece una mujer de 76 años por un golpe de calor. Estaba en coma en la UCI, tras sufrir un shok térmico. Pertenecía al área de salud de Don Benito-Villanueva. Es la quinta víctima mortal por las altas temperaturas desde junio. persona más en la región por golpe de calor. El SES pide precaución con el calor porque, dice, el problema es "serio".

El calor continuado de los últimos días agrava la situación de nuestros embalses. Los de la cuenca del Guadiana no llegan al 27%. En la del Tajo, están mejor, por encima del 42%. Pero algunos pueblos de Cáceres se abastecen hace días con camiones cisterna. Es el caso de Peraleda de San Román, Campillo de Llerena o la alquería de Robledo.

134.000 millones de euros. Es la cantidad que el Gobierno transferirá a las autonomías en 2023. Un 24% más que este año, y más que nunca hasta ahora. Lo ha comunicado la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al límite de déficit regional. Será del 0.3% de su PIB, dos décimas más que hasta ahora. Extremadura cree que garantizará los servicios públicos.