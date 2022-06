Noticias de Extremadura Noticias de Extremadura 2 - 17/06/2022 Desconvocada la huelga del campo. Sindicatos y patronal sellan la paz social, tras cerrar un acuerdo sobre el convenio del sector, en una reunión... 00:16:03 Recomendado para todos los públicos

Noticias de Extremadura 2 - 17/06/2022

Desconvocada la huelga del campo. Sindicatos y patronal sellan la paz social, tras cerrar un acuerdo sobre el convenio del sector, en una reunión con Vara. Tiene las condiciones del anterior y además incorpora la subida del salario mínimo y la figura del fijo discontinuo. En la Mesa General de Negociación, Junta y sindicatos pactan reiniciar el abono de la carrera profesional, a partir de otoño y hasta 2024. También la equiparación de los complementos especiales entre los diferentes ámbitos de la administración. Y en Educación, se ratifica la vuelta a las 18 horas lectivas para docentes. La burocracia, la financiación y la conciliación son los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres empresarias en Extremadura. Asuntos que se abordan en la Feria Empresarias EME, en Don Benito. Un encuentro que busca dar visibilidad al liderazgo femenino, a las empresas que tienen rostro de mujer. Obras emblemáticas de la pintura re-interpretadas por dibujantes de historietas. Es la propuesta de 'El Arte en el Cómic', la exposición que abre puertas, esta tarde, en el MEIAC de Badajoz.

