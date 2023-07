Noticias de Extremadura 2 - 06/07/2023 - RTVE.es

En ocho horas, volveremos a estar en campaña electoral por las generales del 23 de julio. Una carrera que se pelea a nivel nacional y también aquí en la región, donde todos los partidos se preparan para pegar carteles. Los principales líderes nacionales ultiman sus mensajes y su agenda. Feijóo y Abascal pasarán por Extremadura, este fin de semana. Sánchez y Díaz, aún no se sabe. La región elige a nueve diputados del Congreso. Cinco por Badajoz y cuatro, por Cáceres.

Hasta que no pase la cita electoral del 23J, el presidente en funciones de la Junta no desvelará su futuro. No descarta ser senador o incluso ministro, si su partido gana los comicios, pero tiene claro que no será líder de la oposición regional ni seguirá al frente del PSOE extremeño. En la quiniela de su sucesión, ya suenan nombres con fuerza.

Alburquerque pide un rescate financiero para poder pagar nóminas. La situación económica del consistorio es crítica, dice el alcalde, y hace que sea inviable e insostenible. Manuel Gutiérrez lo ha explicado en un pleno extraordinario. Y pide reunirse con la Junta ni con la Diputación de Badajoz.

'Las Asambleístas' pusieron anoche en pie a un Teatro Romano de Mérida casi lleno. Comedia con números musicales, pero también seriedad para hacernos reflexionar sobre la igualdad de género. Seis mujeres sobre el escenario encarnan diferentes estereotipos femeninos, con un color: el fucsia, y una petición: justicia.

Tiempo casi calcado al de ayer, con cielo claro, salpicado de algunas manchas de nubes altas, pero sin más. Y hemos dicho casi calcado porque las máximas pierden algún grado. Las mínimas se han quedado entre los 16 y los 18. Y las máximas rondan los 34 -36.