Noticias de Extremadura 2 - 04/10/2023 - RTVE.es

Parece que la decisión del Constitucional sobre el decreto extremeño del litio no afecta a los proyectos mineros previstos en la región. Extremadura New Energies mantiene que lo transformará aquí. Por su parte, la Junta modificará el texto y estudia fórmulas para incentivar ese procesado en nuestro territorio de cara a futuros proyectos. El PSOE lamenta la noticia y asegura que lo impulsó por el interés de la región.



Amazon da otro importante varapalo a la región. No abrirá su centro logístico de Badajoz, al menos, en los dos próximos años. La compañía dice que sus expectativas de negocio han cambiado. Lo confirma la Junta tras reunirse con ellos. El ayuntamiento no se pronuncia.

Vox plantea eliminar de las aulas extremeñas la educación afectivo-sexual. Ha registrado una propuesta en la Asamblea para instar a la Junta a retirar asuntos que adoctrinen o dañen, dice, la inocencia del alumnado. PSOE y Unidas por Extremadura la rechazan. Y la Junta niega que se vaya a recuperar el pin parental.

Cáceres ofrece por primera vez estos días la posibilidad de visitar el Museo del Prado sin moverse de la ciudad. Concretamente, en el Palacio de los Golfines de Abajo. Allí podemos contemplar dibujos y pinturas de Emilio Sánchez Perrier, uno de los paisajistas españoles más destacados de finales del siglo XIX.