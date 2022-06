Noticias de Extremadura Camilo y Dani Martín, en Mérida Televisión Española entrevista a Camilo y a Dani Martín antes de su primer y único concierto conjunto. Ya en el escenario, los dos artistas... 00:01:52 Recomendado para todos los públicos

Camilo y Dani Martín, en Mérida Recomendado para todos los públicos Sinopsis Televisión Española entrevista a Camilo y a Dani Martín antes de su primer y único concierto conjunto. Ya en el escenario, los dos artistas hicieron vibrar a los cerca de 14mil asistentes que congregaron en el estadio romano de Mérida. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]