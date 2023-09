Noticias de Extremadura - 20/09/2023 - RTVE.es

El caso de las imágenes falsas con menores desnudas de Almendralejo ya contabiliza cerca de una veintena de denuncias. La Fiscalía hace acopio de la documentación, previa a la toma de medidas cautelares. Y la ministra de Justicia asevera que se trata de un delito que no puede quedar sin castigo.

La Fiscalía investigará el brote de legionela detectado en Cáceres. Abre diligencias después de que la asociación del defensor del paciente haya decidido poner el caso en manos de la justicia. Doce personas se han contagiado y dos han fallecido, aunque una por motivos ajenos a la bacteria.

La Unión amenaza con paralizar la recogida de la aceituna manzanilla cacereña si los industriales no pagan, al menos, 1,18 euros por kilo. De momento, ya hay piquetes informativos para sensibilizar a los agricultores de que no entreguen sus cosechas. Si en los próximos días no hay acuerdo, el lunes tienen prevista una manifestación.

El equipo de automoción de la Universidad de Extremadura cumple su sueño. Ha participado en la competición internacional Fórmula Student. Ha sido este verano en Portugal. Y aspiran a seguir haciéndolo en los próximos años con un vehículo de carreras mejorado. En su debut, han destacado en las pruebas estáticas.