Noticias de Extremadura - 11/09/2023 - RTVE.es

Extremadura retoma la actividad lectiva. Ha sido una mañana de ilusiones, nervios y también llantos. De reencuentros y de expectación. 169.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, educación especial y FP vuelven a las aulas. Son 2000 menos, por la caída de la natalidad. Es el comienzo de curso más caro y el primero con gratuidad universal de comedores escolares, aunque las demandas han desbordado las previsiones de la Junta y más de dos mil alumnos solicitantes deberán pagar el servicio.

La Universidad de Extremadura retoma mañana la rutina, pero hoy ya ha celebrado el acto solemne de apertura del curso. Ha sido este mediodía en Cáceres con la presidenta de la Junta. La Universidad extremeña cumple medio siglo con una oferta competitiva y estabilidad en las matriculaciones, según el rector. Tiene cerca de 20.000 estudiantes. Unos 3.500, nuevos. Y analiza si son fruto de su campaña de difusión en redes, aquí y en otras autonomías. Pedro Fernández añade que este curso lo marca la ley orgánica del sistema universitario. Obliga a reestructurar al profesorado, su contratación y, por tanto, dice, la financiación.

Este lunes, ha comenzado la campaña de recogida de la aceituna en el norte de Cáceres. Aunque no en todas las cooperativas, reconoce la Asociación extremeña de la Aceituna Manzanilla Cacereña. Asomanca exige transparencia y que no se acepten precios por debajo del 1.18 euros por kilo. Un acuerdo que La Unión tacha de falso. A su juicio, encubre el intento de la industria de imponer un importe más bajo. Luis Cortés no descarta paralizar la recogida si se permiten pagar menos.

El Observatorio regional de Seguridad Vial se reunirá en octubre para tomar medidas por el aumento de la siniestralidad este verano en nuestras carreteras. Trece personas han fallecido en accidente de tráfico en la región entre julio y agosto, frente a las dos del año pasado. Las víctimas mortales se disparan un 650 por ciento. Datos alarmantes, según la Junta.