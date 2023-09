Noticias de Extremadura - 08/09/2023 - RTVE.es

Es día de Extremadura y arrancamos con la entrega de las Medallas. Este año, la máximo distinción que entrega nuestra comunidad autónoma ha recaído en la unidad de oncohematología del Materno Infantil de Badajoz, el colegio Carmelitas de Villafranca, el Rally de la Vendimia, el Periódico Extremadura y el equipo investigador del yacimiento del Turuñuelo, en Guareña. Reconocimientos al trabajo y la excelencia de la unidad de que han vuelto a vestir de gala el Teatro Romano de Mérida. Un acto institucional en el que la emoción y las reivindicaciones se dieron la mano, también en el discurso ciudadano de María Victoria Gil.

Una de las novedades de la entrega de Medallas h ha sido la recuperación del discurso político de la Presidencia de la Junta. María Guardiola ha defendido una Extremadura con más peso en España. Y dice que no permitirá que salga perjudicada por los privilegios de otras regiones. El PSOE lo tilda de vacío y sin compromisos. Unidas por Extremadura no entró al acto y Vox no quiso valorarlo.

Este día de Extremadura traslada hoy el foco a Guadalupe, por la devoción a la patrona. La misa en la basílica y la procesión en el claustro del monasterio son dos momentos clave de una jornada en la que miles de peregrinos llenan La Puebla, que se convierte en el auténtico corazón de la región.

La Junta garantiza el servicio de comedor y transporte escolar a todos los alumnos solicitantes, según un comunicado que acaba de publicar. El lunes, comienza el curso. Vuelven los madrugones y se reduce el ocio. Un cambio que los psicólogos aconsejan adoptar de forma progresiva.