Noticias de Extremadura - 03/10/2023 - RTVE.es

Septiembre nos deja una subida del paro de 2.637 personas. Es un 3.5% más que en agosto. La cuarta más alta por autonomías. Pero contrasta con el descenso respecto a hace un año. Hay más de ocho mil desempleados menos que entonces. En total, 79.317. El paro sube en todos los sectores, salvo construcción. El mes pasado, se firmaron cerca de 37.700 contratos en la región, apenas doce mil indefinidos. Pero perdimos casi cinco mil ochocientos cotizantes a la Seguridad Social.

Los fuegos artificiales pondrán punto final esta noche a la feria de Zafra. Hoy, festivo local allí, el certamen da sus últimos coletazos. Toca hacer balance, pero, antes, se ha celebrado la subasta de bovino. No tan exitosa como la de ovino ayer, pero la organización habla de satisfacción pese a las dificultades que atraviesa el sector. Se han presentado 61 ejemplares y 14 no se han vendido.



En el aire la apertura del centro de Amazon en Badajoz. El edificio está terminado, pero no hay signos de actividad. Tampoco ha trascendido si la Junta y el ayuntamiento ya se han reunido con la compañía. La portavoz del ejecutivo regional apela a la discreción.

En noviembre comenzará la vacunación contra la bronquiolitis de los bebés de menos de seis meses. Fecha que hemos conocido hoy, el día que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno para la compra de viales por más de un millón dos cientos mil euros.