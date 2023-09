Castilla-La Mancha en 2' - 27/09/2023 - RTVE.es

Alberto Núñez Feijóo no ha conseguido ser investido presidente del Gobierno en la primera votación del Pleno de investidura. El PP de Castilla-La Mancha defiende que su líder nacional no será presidente al precio de una amnistía para los condenados por el 'procés' o por un referéndum de independencia en Cataluña. También el presidente de la Junta, Emiliano García-Page asegura que interesa saber qué se está negociando sobre una posible amnistía. El PSOE regional critica a los populares por no dejar que gobierne la lista más votada en municipios de la región, como sí piden en el Congreso.

La DANA ocasionó importantes daños en la agricultura y ganadería de la provincia de Toledo. Los cultivos hortícolas quedaron anegados por el agua y el barro. También, gran cantidad de olivos y paja para los animales. ASAJA va a presentar un informe de daños para que se declare 'zona catastrófica'. Piden ayuda al Gobierno central y regional.

Los integrantes de Bomberos sin Fronteras que se desplazaron desde Albacete a Libia ya se han reincorporado a sus puestos dentro del SEPEI. Su labor se ha centrado en el rescate de fallecidos por las inundaciones que han asolado ciudades como Derna y Susa. Para Luis Enrique Utiel, sargento del parque de Villarrobledo ha sido una experiencia dura por la magnitud de la devastación.