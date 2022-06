Noticias de Castilla-La Mancha Noticias de Castilla-La Mancha - 15/06/22 El precio de los combustibles sigue en máximos históricos. Con el diésel a 2,05 euros el litro, y la gasolina 95 a 2,14 euros de media, cada vez... 00:20:08 Recomendado para todos los públicos

Noticias de Castilla-La Mancha - 15/06/22 Recomendado para todos los públicos Sinopsis El precio de los combustibles sigue en máximos históricos. Con el diésel a 2,05 euros el litro, y la gasolina 95 a 2,14 euros de media, cada vez son más los que deciden asociarse en gasolineras de cooperativas, con precios más bajos. Castilla-La Mancha exporta a Argelia animales vivos, materiales de construcción y productos químicos y electrónicos. 60 empresas regionales mantienen el comercio habitual con el país magrebí. Están a la espera de una solución que desbloquee la ruptura de relaciones con Argelia. El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha está estudiando la situación. Hoy ha llegado a Guadalajara la primera unidad móvil para la prevención del aneurisma de aorta abdominal. Es una enfermedad silenciosa con una mortalidad del 95% si no se trata de forma rápida. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

