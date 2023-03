Día mundial del Síndrome de Down

El Mercado central de Almería se ha convertido esta mañana en un escenario improvisado, donde un grupo de chicos con síndrome Down han cocinado para sus compañeros. Ha sido su particular forma de celebrar el Día Internacional del Síndrome de Down, cuyo objetivo es dar visibilidad al colectivo y demostrar que la integración es posible, con la incorporación al trabajo como factor clave. En España hay unas 35 mil personas con síndrome de Down, pero solo tienen un empleo ordinario, en empresas, unas 1200.